Son Mühür - İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde Almanya ile karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın tarihi mücadelesini basketbolseverlerle birlikte izlemek için dev ekran kurulumu yapıyor.

Türkiye, şampiyonada finale yükselerek büyük bir başarıya imza attı. Ay-yıldızlı ekip, 14 Eylül Pazar günü saat 21.00’de Almanya ile şampiyonluk için sahaya çıkacak. Bu heyecanlı karşılaşmayı kentlilerin hep birlikte izleyebilmesi için Konak Alsancak Gündoğdu Meydanı ve Karşıyaka Bostanlı Yasemin Kafe önündeki alanlarda dev ekranlar kurulacak.

İzmir’de ortak heyecan

Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonu sayesinde binlerce İzmirli aynı anda milli coşkuyu yaşayacak. Final karşılaşmasının dev ekrandan izlenmesiyle hem kentte sportif dayanışma pekişecek hem de taraftarların bir arada milli takıma destek vermesi sağlanacak.

“İzmir, milli takımın yanında”

Büyükşehir Belediyesi, daha önce de uluslararası organizasyonlarda kurduğu dev ekranlarla sporseverlere buluşma imkânı sunmuştu. Bu kez Türkiye’nin basketbol tarihine geçecek final heyecanı için kentte adeta bir şölen ortamı hazırlanıyor.

14 Eylül akşamı Gündoğdu Meydanı ve Bostanlı sahili, milli formalarla donatılacak; İzmirliler marşlar eşliğinde hem milli takıma destek verecek hem de unutulmaz bir akşam yaşayacak.