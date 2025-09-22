Son Mühür- “Kül Masalı”, “Seni Kalbime Sakladım”, “Yasak Elma” ve “Karagül” dizilerindeki rolleriyle tanınan oyuncu Sevda Erginci, uzun süredir birlikte olduğu mimar sevgilisi Efe Saydut ile dünyaevine girdi. Çiftin düğün serüveni Mardin’den başlayıp İzmir üzerinden Yunanistan’ın Sakız Adası’na uzandı.

Düğün serüveni Doğu’dan Batı’ya uzandı

Ünlü çiftin evlilik süreci, ay başında Mardin’de düzenlenen görkemli bir kına gecesi ile başladı. Ardından İzmir’de aile arasında kıyılan sade bir nikahla resmi olarak evlenen Sevda Erginci ve Efe Saydut, mutluluklarını Yunanistan’ın Sakız Adası’nda gerçekleşen görkemli düğünle taçlandırdı.

Ünlü isimler çifti yalnız bırakmadı

Sanat ve magazin dünyasının birçok ünlü ismi de Sakız Adası’ndaki düğünde hazır bulundu. Gizem Karaca, Gonca Vuslateri ve Biran Damla Yılmaz, bu özel günde çiftin yanında yer aldı. Erginci’nin yakın dostlarıyla verdiği pozlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Gelin çiçeğini Biran Damla Yılmaz yakaladı

Düğünün en dikkat çeken anlarından biri, gelin çiçeği atma töreni oldu. Sevda Erginci’nin çiçeğini, geçtiğimiz temmuz ayında sevgilisi Abdurrahman Aydın’dan evlenme teklifi alan oyuncu Biran Damla Yılmaz yakaladı.

Sevda Erginci soyadını güncelledi

Düğünden karelerini Instagram hesabında paylaşan Erginci, sosyal medya hesaplarında soyadını “Sevda Erginci Saydut” olarak güncelledi. Hayranları, çiftin mutluluk dolu karelerine beğeni ve yorum yağdırdı.

Zarif gelinliği beğeni topladı

Sevda Erginci’nin sade ve zarif gelinliği, düğünün büyüleyici atmosferiyle bütünleşti. Gelinlik sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, Erginci’nin doğal güzelliği ve samimi tavırları dikkat çekti.