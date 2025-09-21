Son Mühür- Konser sırasında söz alan Mosso, özellikle erkeklere hitap ederek kadına yönelik şiddet konusunda net bir çağrıda bulundu. “Bu akşam beyefendilere seslenmek istiyorum. Biz kadınlar doğduğumuz günden beri aynı mücadeleyi veriyoruz. Taciz, mobbing, itip kakma… Hepimiz bunları yaşıyoruz. Ama bizi koruyacak tek bir cinsimiz var, o da siz beyler” dedi.

“Broculuğu bırakın, şiddet uygulayanı dışlayın”

Melek Mosso, erkeklere seslenerek arkadaşlık ilişkilerinde tavır almalarını istedi:

“Lütfen broculuktan, abicilikten, akrabacılıktan vazgeçelim. Kadına şiddet uygulayan arkadaşlarınızı dışlayın, aşağılayın. Onları aranızda tutmayın. Çünkü bugün başka bir kadına yaptıkları yarın sizin kızınıza, annenize ya da çocuğunuza da yapılabilir.”

“Yanımızda olursanız biz taş gibi yürürüz”

Sanatçı, kadına şiddetin görmezden gelinmemesi gerektiğini vurgularken, erkeklerin desteğinin önemine dikkat çekti:

“Biz kadınlar tek başımıza da dimdik dururuz ama yanımızda olursanız taş gibi yürürüz. Siz de yanımızda yürüyün yeter. Böyle birilerine göz yuman varsa aramızda, hakkımı helal etmiyorum.”

Konser mesajlarla hafızalara kazındı

Sahnede sergilediği güçlü performansının yanı sıra verdiği toplumsal mesajlarla da alkışlanan Melek Mosso, şiddete karşı duruşunu bir kez daha ortaya koydu. Konser, sanatçının hem müzik hem de duyarlılığıyla dinleyicilerin hafızasında iz bıraktı.