Balıkesir’in Manyas ilçesine bağlı Eşen Mahallesi ile Bandırma’nın Ergili Mahallesi arasındaki sazlık ve otluk alanda yangın çıktı.

Bölgeden yükselen dumanlar hem karayolundan hem de çevre köylerden görüldü. Çevrede yaşayan vatandaşlar, alevlerin hızla büyüdüğünü ve rüzgarın etkisiyle yayıldığını aktardı.

Vatandaşların ihbarı ile ekipler olay yerine sevk edildi

Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler bölgeye yönlendirildi.

Rüzgar müdahaleyi zorlaştırıyor

Yangının geniş bir alana yayılmasının en büyük sebebi kuvvetli rüzgar oldu. İtfaiye ekipleri alevlerin çevredeki tarım arazilerine, ekili alanlara ve yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun çaba sarf ediyor.

Söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor

Olay yerine sevk edilen itfaiye araçlarının yanı sıra, su tankerleri ve iş makineleri de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor

Yangının neden çıktığına dair henüz net bir bilgi bulunmuyor. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin tespiti için soruşturma başlatıldığını açıkladı.