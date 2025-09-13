Balıkesir’in Edremit ilçesinde makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalarla 5 saatte kontrol altına alındı.

Alevler kısa sürede yayıldı

Yangın, Güre Mahallesi Tahtakuşlar köyü yakınlarında saat 17.00 sıralarında başladı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan alevlere, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 4 uçak, 5 helikopter, 10 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 140 personel müdahale etti. Ayrıca 4 itfaiye aracı da çalışmalara destek verdi.

5 saatte kontrol altına alındı

Ekipler, havanın kararmasına rağmen söndürme çalışmalarını sürdürdü. Yangın, 5 saatlik mücadelenin ardından saat 22.00 sıralarında tamamen söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi ve zarar gören alanın tespiti için inceleme başlatıldığı bildirildi.