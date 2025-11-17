Bursa’nın Yenişehir ilçesinde mantar toplamak için ormana giden İsmail Kaya’nın, ağabeyine rahatsızlandığını söylemesinin ardından kendisine ulaşılamadı. Bölgede jandarma, AFAD ve arama kurtarma ekipleriyle geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Mantar toplamak için ormana gitti, kayboldu

Bursa’nın Yenişehir ilçesine bağlı Yarhisar köyünde yaşayan İsmail Kaya, dün öğle saatlerinde mantar toplamak amacıyla Bilecik’in Hasandere mevkisine gitti. Kaya, kısa süre sonra ağabeyini arayarak rahatsızlandığını ve telefonunun şarjının bitmek üzere olduğunu söyledi. Bu görüşmenin ardından kendisine tekrar ulaşılamadı.

İhbar üzerine jandarma, AFAD ve arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, ormanlık alanda geniş kapsamlı arama çalışması başlattı.

Belediye Başkanı Özel: ''Çalışmalar devam ediyor.''

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel de bölgeye gidip incelemelerde bulundu. Başkan Özel açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Yarhisar köyünden mantar toplamak için Hasandere mevkisine giden İsmail Kaya’dan maalesef haber alamıyoruz. Jandarma ve AFAD ekipleriyle birlikte arama çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz. Öğle saatlerinde abisini arayıp rahatsızlandığını ve telefonunun şarjının biteceğini söylemiş. O görüşmeden sonra kendisine bir daha ulaşım sağlanamadı. Tüm ekiplerimiz burada, sağlıklı bir şekilde ulaşabilmek için çalışma yürütmekteyiz.”