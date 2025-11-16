Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından yürütülen "SoGreen Hızlandırıcı Hibe Desteği Programı" kapsamında, Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinde faaliyet gösteren 20 mikro ve küçük işletme, kooperatif ile üretici birliğine yeşil dönüşüm projeleri için toplam 30 milyon lira hibe sağlanacak.

Programla, bölgedeki işletmelerin atık yönetimini iyileştirmesi, enerji ve ham madde verimliliğini artırması hedeflenirken, yaklaşık 100 kişilik yeni istihdam yaratılması öngörülüyor. Toplam yatırım tutarı ise 43 milyon liraya ulaşacak.

KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, ajansın yeşil dönüşümün bölgesel öneminin farkında olduğunu ve bu alanda yoğun çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

"Doğal kaynaklarımızı daha etkin ve verimli kullanıyoruz"

Çevrenin korunmasına vurgu yapan Güven, şöyle konuştu: "Yeşil dönüşüm bir taraftan atıkların azaltılarak çevrenin korunmasına hizmet ederken, diğer taraftan enerji verimliliği ve ham maddede verimliliği sağlayarak rekabet gücünü artırıyoruz. Sahip olduğumuz doğal kaynaklarımızı daha etkin ve verimli bir şekilde kullanıyoruz."

Destek mekanizmalarını anlatan Güven, özel sektör işletmelerinin enerji verimliliği, atık yönetimi ve geri dönüşüm faaliyetleri için hibe ve faizsiz kredi destekleri sunduklarını ifade etti. "Yakın zamanda bölgemizden 20 işletmeye yeşil dönüşüm hibesi kararı çıktı. Toplam 30 milyon lira hibe verilecek. Projeler kapsamında yaklaşık 100 kişi istihdam edilecek. Yakın zamanda faizsiz kredi desteğini de devreye alacağız" dedi.

"İşletmeler yeşil dönüşüme önem vermek zorunda"

Atık yönetiminin maliyetler açısından büyük farklar yarattığını belirten Güven, işletmelerin piyasada kalıcı olabilmesi için yeşil dönüşüme zorunlu olarak odaklanması gerektiğini vurguladı: "Aksi takdirde rakipleriyle mücadele edebilmeleri mümkün olmayacaktır."

Yeşil dönüşümün hem çevre koruması hem de işletmelerin sürdürülebilirliği açısından kritik olduğunu dile getiren Güven, kalkınmanın ekonomik ve sosyal boyutlarının yanı sıra çevresel kaynakların korunmasını da içermesi gerektiğine işaret etti.

"Yeşil dönüşümü yaparken ekonomik gelişimi teşvik ediyoruz, ancak akarsularımız, toprağımız ve havamızın korunmasıyla gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmayı amaçlıyoruz. Yeşil dönüşüm bu ikisini bir arada kapsıyor" diye ekledi.