Son Mühür- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türk sinemasının usta isimlerinden Tarık Akan’ı vefatının yıldönümünde andı. Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:



“Türk sinemasının unutulmaz ismi Tarık Akan’ı, aramızdan ayrılışının yıldönümünde sevgiyle ve rahmetle anıyorum. O sadece beyazperdenin değil, halkın kalbinde de mütevazılığı, duruşu ve içten gülüşüyle yer etmiş gerçek bir sanatçıydı.”

Sanat ve toplum yaşamındaki izleri

Sanat yaşamı boyunca çok sayıda ödül kazanan Akan, yalnızca sinema kariyeriyle değil, toplumsal konulardaki duruşuyla da ön plana çıkmıştı. 16 Eylül 2016’da hayatını kaybeden sanatçı, aradan geçen yıllara rağmen hala sinema dünyasında ve sevenlerinin gönlünde iz bırakmaya devam ediyor.

Toplumcu sinemanın güçlü ismi

1970’li yıllardan itibaren rol aldığı filmlerle geniş kitlelerin sevgisini kazanan Tarık Akan, toplumcu sinemanın önde gelen temsilcileri arasında gösteriliyor. Hem romantik komedi türündeki yapımlardaki başarılı performanslarıyla hem de toplumsal sorunlara ışık tutan filmleriyle hafızalarda yer edindi.

Unutulmaz bir miras

Türk sinemasının hafızasına kazınan oyuncu, beyazperdede canlandırdığı karakterlerin ötesinde, toplumun vicdanında da kalıcı bir iz bıraktı. Bugün hâlâ anılmaya devam eden Akan, sanat dünyasının unutulmaz isimlerinden biri olarak hatırlanıyor.