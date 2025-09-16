Son Mühür- ORC Araştırma Şirketi, İstanbul'da yaşayan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) seçmenleri arasında Gürsel Tekin'in Çağrı Heyeti Başkanı olarak atanmasına yönelik bir anket gerçekleştirdi. Anket sonuçlarına göre, seçmenlerin neredeyse yarısı bu atamaya olumlu yaklaştığını belirtirken, önemli bir kesim ise olumsuz görüş bildirdi.

Seçmenler Gürsel Tekin'e karşı ikiye bölündü

14-15 Eylül 2025 tarihlerinde 1500 CHP seçmeniyle yapılan araştırmada, Gürsel Tekin'in İstanbul İl Başkanlığı'na Çağrı Heyeti Başkanı olarak atanmasıyla ilgili görüşler soruldu. Sonuçlara göre, katılımcıların yüzde 48,4'ü bu atamayı olumlu bulduğunu ifade etti. Bu oran, Tekin'in parti tabanında önemli bir destek bulduğunu gösteriyor.

Ancak, anket sonuçları parti içinde atamaya yönelik bir fikir birliğinin olmadığını da ortaya koydu. Seçmenlerin yüzde 36,7'si bu karara olumsuz yaklaştığını belirtti. Bu kesim, Tekin'in atanmasının doğru bir hamle olmadığını düşünüyor. Ankete katılanların yüzde 14,9'u ise bu soruya bir cevap vermedi.

Atamanın partiye etkisi tartışılıyor

Gürsel Tekin'in Çağrı Heyeti Başkanı olarak atanması, parti içindeki dengeleri değiştirebilecek bir hamle olarak yorumlanıyor. Bir yanda Tekin'in deneyim ve siyasi birikimine güvenenler, diğer yanda ise atamanın parti içi sorunları derinleştirebileceğini düşünenler bulunuyor. ORC'nin anket sonuçları, bu iki farklı görüşün seçmenler arasında da güçlü bir şekilde temsil edildiğini gösteriyor. Gelişmelerin, parti tabanındaki yansımaları önümüzdeki günlerde daha net bir şekilde görülecek.