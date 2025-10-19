Son Mühür- ORC Araştırma Şirketi, Nisan 2024 ile Eylül 2025 tarihleri arasında Ankara İl Genelinde gerçekleştirdiği yedi farklı araştırmanın sonuçlarını derleyerek Başkent seçmeninin siyasi tercihlerini ve seçim dinamiklerini kapsamlı bir şekilde analiz etti. Çalışma, yerel seçimlerdeki faktörlerin genel seçim tercihlerinden radikal biçimde ayrıştığını ortaya koyarken, son Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin sonuçlarının ardındaki temel sebepleri de detaylandırdı.

Yerel seçimde aday, genel seçimde parti lideri öne çıkıyor

Seçmenlerin oy verme tercihini belirleyen en önemli etkenler incelendiğinde, yerel seçim ve genel seçimler arasında belirgin bir fark olduğu gözlemlendi. Yerel seçimlerde seçmenin kararına yön veren en baskın faktör aday oldu. Katılımcıların %51,2’si yerel seçimlerde adayın kimliğine odaklandığını belirtirken, bu oran genel seçimlerde yalnızca %19,6’ya geriledi. Genel seçimlerde ise tercihi belirleyen en önemli etken %46,9 ile Parti/Lider faktörü oldu. Bu sonuç, Ankara seçmeninin yerel yönetimlerde kişisel liyakate ve yerel temsile, genel siyasette ise parti kimliği ve lider figürüne daha fazla önem verdiğini gösteriyor. Her iki faktörün (Parti/Lider/Aday) birlikte belirleyici olduğunu düşünenlerin oranı ise genel seçimlerde %33,5 olarak kaydedildi.

AK Parti adayı Turgut Altınok'un kaybetme nedenleri

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde AK Parti adayı Turgut Altınok’un kaybetmesinin başlıca nedenleri sorgulandığında, seçmenler kritik bir faktöre dikkat çekiyor. Araştırma sonuçlarına göre, Altınok’un kaybetmesinin en temel sebebi, %65,3 gibi ezici bir oranla, “Turgut Altınok’un tabana karşılık görmemesi” olarak belirlendi. Adayın kişisel popülaritesi ve tabanla kurduğu ilişki en büyük zafiyet olarak öne çıktı. İkinci önemli sebep ise %11,4 ile seçim kampanyası dönemine damga vuran “mal varlığı tartışmalarının kampanyayı olumsuz etkilemesi” oldu. Ayrıca, “Esnafla iletişim kurulamaması” (%10,1) ve “Adayın çevresinin antipati toplaması” (%8,0) gibi yerel ve kişisel etkenler de yenilginin diğer önemli sebepleri arasında yer aldı. Ekonomik koşulların yarattığı tepkinin adaya yönelmesi (%5,2) ise listenin son sırasında yer aldı.

Mansur Yavaş neden kaybetmedi?

CHP adayı Mansur Yavaş’ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kazanmasının temel nedenleri de anket sonuçlarıyla ortaya kondu. Seçmenlerin %35,8’i, Yavaş’ın zaferinin ardındaki en büyük etkenin “Rakiplerin yanlış aday tercihi” olduğunu belirtti. Bu bulgu, Altınok'un kaybetme nedenleri ile paralel bir durum sergiliyor. Yavaş'ın başarısında ikinci belirleyici faktör ise, %25,8 ile “Ekonomiden dolayı rakip adaya karşı oluşan tepki” oldu. Adayın kişisel özellikleri de zaferde önemli rol oynadı; katılımcıların %21,6’sı “Yavaş’ın güvenilir bir isim olması” faktörünü öne çıkardı. Son olarak, Mansur Yavaş'ın “halkla kurduğu iletişim” (%9,5) ve rakip adayın seçim sürecine yansıyan “mal varlığı tartışmaları ve oluşan negatif etki” (%7,3) de Yavaş’ın yeniden başkan seçilmesinde etkili olan diğer unsurlar olarak saptandı.