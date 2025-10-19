Afrika kıtasının nüfus bakımından en yoğun ülkesi Nijerya'da, siyasi istikrarı hedef alan ciddi bir kalkışma teşebbüsü iddiası gündeme geldi. Ülke basınında yer alan kaynaklara göre, aralarında yüksek rütbeli subayların da bulunduğu 16 askeri personel, mevcut Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu yönetimini devirmeye yönelik darbe planı yaptıkları şüphesiyle gözaltına alındı.

Gizli toplantılar ve hoşnutsuzluk iddiaları

Sahara Reporters'in aktardığı bilgilere göre, gözaltına alınan 16 asker arasında bir tuğgeneral ile bir albayın da bulunduğu belirtildi. Bu subayların, yönetime karşı duydukları hoşnutsuzlukları açıkça dile getirdikleri ve gizli mahallerde toplantılar düzenleyerek darbe planlarını olgunlaştırmaya çalıştıkları öne sürüldü. Ulusal güvenlik birimleri, bu gizli faaliyetleri tespit etmesinin ardından derhal harekete geçerek şüpheli askerleri gözaltına aldı ve olası bir kalkışmayı engelledi.

Komisyon kuruldu: 'Kanlı darbe' iddiaları soruşturuluyor

Konuyla ilgili bilgi veren ve isminin gizli kalmasını talep eden üst düzey bir askeri yetkili, ordunun bu iddiaları çok ciddiye aldığını ifade etti. Yetkili, gözaltına alınan personeli soruşturmak ve iddiaların derinliğini araştırmak üzere yaklaşık 20 subaydan oluşan özel bir komisyon kurulduğunu bildirdi. Askeri yetkili, bu subayların, bazı üst düzey hükümet yetkililerini hedef almayı amaçlayan ve kan dökülmesini öngören bir darbe planını hayata geçirmeyi amaçladıklarının iddia edildiğini vurguladı.

Ülke kuzeydoğusunda Boko Haram saldırısı: 7 asker hayatını kaybetti

Öte yandan, Nijerya'nın kuzeydoğu bölgesinde güvenlik sorunları devam ederken, terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği bir saldırı ülkeyi yasa boğdu. Ulusal basında yer alan haberlere göre, Borno eyaletinin Konduga bölgesinde bulunan askeri birliklere terör örgütü üyeleri tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda maalesef 7 asker yaşamını yitirdi, yaralanan diğer askerler ise acilen hastanelere sevk edildi. 2000'li yılların başından beri varlığını sürdüren Boko Haram, 2009'dan bu yana kitlesel terör eylemleriyle on binlerce insanın ölümüne sebep oldu ve 2015'ten itibaren komşu ülkeler Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenleyerek Çad Gölü Havzası'nda en az 2 bin kişinin ölümüne yol açtı. Ülkede süregelen terör saldırıları ve çatışmalar, yüz binlerce Nijeryalının yerlerinden edilerek göç etmek zorunda kalmasına neden oldu.