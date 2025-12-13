Son Mühür - Trabzonspor, Edin Visca ile ilgili kararını açıkladı. Bordo-mavililerin başkanı Ertuğrul Doğan, Şalpazarı Belediyesi’ni ziyaretinin ardından soruları yanıtlayarak yıldız oyuncunun geleceği hakkında net bilgiler verdi.

61saat'in haberine göre Ertuğrul Doğan şunları dedi:

“Visca çok önemli, çok sevdiğimiz bir oyuncu. Değerli bir arkadaşımız, Türk futbolu için de öyle. İnsan olarak da çok değerli, sakatlığına gerçekten çok üzüldük. Şu an itibarıyla sezonu kapattığı için kontratını donduracağız. Hocamızın bilgisi dahilinde, kimi diyorsa oraya ekleme yapacağız. Raporunu verdiği zaman devam edeceğiz”

Sezonu kapattı

Visca, Başakşehir ile oynanan maçın 11. dakikasında yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası sahayı sedyeyle terk etmişti. Yapılan kontrollerde kolunda kırık tespit edilen tecrübeli oyuncu ameliyat edilmiş ve sezonu kapattığı duyurulmuştu.