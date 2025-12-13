Son Mühür - Fenerbahçe’de Youssef En-Nesyri ve Sebastian Szymanski cephesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli ekibin iki önemli oyuncusunun, yönetime ayrılma taleplerini ilettiği öğrenildi.
Yönetime bildirdiler
Edinilen bilgilere göre Youssef En-Nesyri ve Sebastian Szymanski, kendilerine iletilen transfer tekliflerinin kabul edilmesini talep etti. İki futbolcunun da kariyer planlamaları doğrultusunda yeni bir sayfa açmak istediği ve bu taleplerini yönetime açık şekilde ilettiği kaydedildi.
Teklifler değerlendirilecek
Fenerbahçe yönetiminin, her iki futbolcuya gelen resmi teklifleri değerlendirdiği ve kulübün çıkarları doğrultusunda karar vereceği belirtiliyor. Yönetimin, teknik heyetle yapılacak görüşmeler sonrasında En-Nesyri ve Szymanski konusunda net bir tutum sergilemesi bekleniyor.