Son Mühür - Fenerbahçe’de Youssef En-Nesyri ve Sebastian Szymanski cephesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli ekibin iki önemli oyuncusunun, yönetime ayrılma taleplerini ilettiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre Youssef En-Nesyri ve Sebastian Szymanski, kendilerine iletilen transfer tekliflerinin kabul edilmesini talep etti. İki futbolcunun da kariyer planlamaları doğrultusunda yeni bir sayfa açmak istediği ve bu taleplerini yönetime açık şekilde ilettiği kaydedildi.

Teklifler değerlendirilecek