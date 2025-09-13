Ercan Osmani, Arnavut asıllı ve aslen Tropoja (Arnavutluk) doğumlu. Ancak Türk vatandaşlığıyla hem Süper Lig’de hem de Türkiye milli basketbol takımında forma giyiyor. Kulüp performansı ve milli takımdaki başarısı ile Türk basketbolunun yeni jenerasyonunda önemli bir rol üstleniyor

Ercan Osmani Kimdir?

Ercan Osmani, Arnavut asıllı Türk profesyonel basketbolcu. 4 Ağustos 1998’de Arnavutluk’un Tropoja kentinde dünyaya geldi. Genç yaşta Türkiye’ye gelerek basketbol kariyerini burada şekillendirdi. Arnavut kökenli olmasına rağmen zaman içinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçerek Türk sporcular arasına katıldı. Aslen Arnavut olan Osmani, sonradan Türk vatandaşı oldu ve ülkemizde önde gelen basketbol takımlarında oynama fırsatı buldu.

Kulüp Kariyeri

Kariyerine Bandırma Kırmızı altyapısında adım atan Osmani, yükselen grafiğiyle Banvit BK ve Teksüt Bandırma’da oynadı. 2020’de Beşiktaş’a transfer oldu. Sonrasında Darüşşafaka’da forma giydi ve burada Avrupa kupalarında da tecrübe kazandı. 2023 yazında Anadolu Efes’e transfer olarak hem Basketbol Süper Ligi’nde hem de EuroLeague’de mücadele etmeye başladı. Forvet ve pivot pozisyonlarında 2.13 metrelik boyuyla ribaundlarda, savunmada ve skor üretiminde takımına önemli katkı sunuyor.

Milli Takım Kariyeri

Ercan Osmani, Türk vatandaşlığına geçtikten sonra Türkiye A Milli Basketbol Takımı’nın aday kadrosuna kabul edildi. 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası ve 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda millî takım formasıyla önemli maçlarda görev aldı. Uzun rotasyonunda ribaund kabiliyeti, savunma gücü ve pota altındaki etkinliğiyle milli takımda aktif rol üstlendi. Avrupa ve Dünya çapında elemelerde, uluslararası şampiyonalarda ay-yıldızlı formayla sahada yer aldı.

Oyun Tarzı ve Güçlü Yönleri

Osmani, modern basketbolun gerekliliklerine uygun çok yönlü bir oyuncu olarak öne çıkıyor. Pota altında bitiriciliği, blok tehditi oluşturması ve ribaundlarda takımına büyük avantaj sağlaması onu Türk basketbolunda değerli bir isim haline getiriyor. Hem Anadolu Efes’te hem de milli takımda disiplinli ve çalışkan yapısıyla dikkat çekiyor.