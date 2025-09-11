Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 1 Nisan 2024’ten bu yana yürüttüğü altyapı yatırımları kapsamında 497 kilometrelik içme suyu hattı döşedi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, paslı ve yıpranmış boruların değiştirilerek vatandaşların daha güvenli içme suyuna ulaşacağını vurguladı.

Başkan Dutlulu, “Yıllardır el değmeyen altyapıları yeniliyoruz. Asbestli borulardan kaçaklara neden olan eski hatlara kadar yerin altında büyük bir dönüşüm gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

2025’te 81 yeni sondaj kuyusu

Küresel iklim değişikliği ve azalan yeraltı su kaynaklarına karşı yeni projeler geliştirdiklerini belirten Dutlulu, 2025’te 131 milyon TL yatırımla 81 yeni sondaj kuyusu açacaklarını açıkladı. Dutlulu, “50 sondajın işlemlerini tamamladık, hızla sisteme entegre ediyoruz. Su, yalnızca bir kaynak değil geleceğimizdir” dedi.

Muradiye’de kapsamlı altyapı çalışması

Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi için hazırlanan projeye de değinen Dutlulu, 65 kilometrelik içme suyu hattı döşeneceğini, 4 bin abone bağlantısının yenileneceğini ve 10 bin metreküplük su deposu inşa edileceğini açıkladı.

Ayrıca mahalleye 65 kilometre kanalizasyon hattı, 9 kilometre yağmur suyu hattı ve 500 adet ızgara yapılacak. Nüfusu 50 bini aşan Muradiye’de ileri biyolojik atık su arıtma tesisi de kurulacak.