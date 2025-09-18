Manisa'nın Akhisar ilçesindeki önemli bir arazi, süt ve süt ürünleri sektörünün önde gelen firmalarından Gönenli Süt ve Süt Ürünleri Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ için 'Özel Endüstri Bölgesi' olarak belirlendi. Yaklaşık 36,66 hektarlık geniş bir alanı kapsayan bu karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu gelişme, hem yerel ekonomiye hem de sektörün gelişimine önemli katkılar sunacak yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

Bölge ekonomisine katkı ve yeni yatırımlar

Bu kararla birlikte, Manisa'nın tarım ve sanayi potansiyeli yüksek olan Akhisar ilçesi, Gönenli Süt'ün yapacağı yatırımlarla daha da güçlenecek. Özel Endüstri Bölgeleri, yatırım süreçlerini hızlandıran, bürokratik işlemleri kolaylaştıran ve yatırımcılara çeşitli avantajlar sunan yapılar olarak öne çıkıyor. Bu statü, Gönenli Süt'ün bölgedeki üretim kapasitesini artırmasına, modernizasyon projelerini daha hızlı hayata geçirmesine ve dolayısıyla yeni istihdam olanakları yaratmasına zemin hazırlayacak. Söz konusu alanın, şirketin üretim ve lojistik operasyonlarını merkezileştirmesi ve entegre bir tesis kurması için ideal bir zemin sunması bekleniyor.

Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan ve Resmi Gazete'de duyurulan bu kararla, Gönenli Süt'ün Manisa'daki yatırım planları resmiyet kazandı. Karar ekinde yer alan harita ve koordinatlar, bölgenin sınırlarını net bir şekilde belirlerken, şirketin gelecekteki büyüme stratejisinin somut bir adımı olarak değerlendiriliyor. Gönenli Süt'ün Akhisar'daki bu yeni üssü, sadece firmanın pazar payını genişletmesine yardımcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda Akhisar'ı süt ve süt ürünleri sanayinde daha merkezi bir konuma taşıyacak. Bu gelişme, bölgenin sanayi altyapısını güçlendirirken, yerel tedarikçiler ve çiftçiler için de yeni iş birlikleri ve fırsatlar yaratma potansiyeli taşıyor. Akhisar'ın tarımsal zenginliği ile sanayi dinamiklerinin bu şekilde birleşmesi, bölgenin sürdürülebilir kalkınmasına büyük bir ivme kazandıracak.