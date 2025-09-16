Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur karşılaşmasında Kırıkkale FK ile Manisa FK karşı karşıya geldi. Kırıkkale’de oynanan mücadelede ev sahibi ekip taraftar desteğini arkasına alsa da istediği sonucu alamadı.

Manisa FK’dan deplasmanda net zafer

Ege temsilcisi Manisa FK, rakibini 2-0 mağlup ederek adını 3. Tura yazdırdı. Siyah-beyazlı ekip, oyun üstünlüğünü maç boyunca sürdürerek rakibine gol şansı tanımadı.

Yunus Yüce sahneye çıktı

Manisa FK’nın gollerini 14. dakikada ve uzatma bölümünde 90+3. dakikada Yunus Yüce kaydetti. Genç oyuncu, attığı iki golle takımına turu getiren isim oldu.

Kupada yoluna devam

Alınan bu sonuçla Manisa FK, Ziraat Türkiye Kupası’nda yoluna emin adımlarla devam ederken, Kırıkkale FK turnuvaya erken veda etti. Kupada 3. Tur kura çekimi önümüzdeki günlerde yapılacak.

Taraftarlar maçtan memnun ayrıldı

Manisa FK taraftarı, alınan galibiyet sonrası büyük sevinç yaşadı. Takımlarını deplasmanda yalnız bırakmayan az sayıda taraftar, maç bitiminde futbolcuları alkışlarla kutladı.