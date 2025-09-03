Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 1 TIR, 1 kamyon ve 1 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kazada, aynı aileden 4’ü çocuk olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Kaza anı ve araçların çarpışması

Kaza, saat 13.00 sıralarında, Turgutlu-Manisa yolu üzerindeki Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı yakınında meydana geldi. Manisa yönüne seyreden 45 APH 428 plakalı kamyon, önünde ilerleyen Mehmet Aktaş yönetimindeki 07 DDL 83 plakalı hafif ticari araca çarptı. Hafif ticari araç ise önünde bulunan 59 AEN 797 plakalı TIR’a arkadan çarptı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Mehmet Aktaş ile yanındaki Besime Aktaş (44), Sümeyye Aktaş (16), Semanur Aktaş (15), Zeynep Aktaş (12) ve Bedirhan Aktaş (8) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı, trafik yoğunluğu oluştu

TIR ve kamyon sürücüleri, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle yol yapım çalışmasının devam ettiği bölgede trafik tek şeritten verildi ve uzun araç kuyrukları oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.