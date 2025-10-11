Sakarya’nın Akyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hakkı Eryılmaz, memleketi Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı Yeğenoba Mahallesi’nde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

10 Ekim Cuma günü saat 11.00 sıralarında Akyazı Vakıf Mahallesi’nde otoyol üzerindeki Vakıf Köprüsü’nde meydana gelen kazada, sivil jandarma aracı ile bir otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuşlar Tacettin Gün ve Hakkı Eryılmaz şehit olurken, diğer araçtaki iki kişi yaralandı.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Şehit Hakkı Eryılmaz’ın naaşı, Akhisar’a bağlı Yeğenoba Mahallesi’ndeki baba ocağına getirildiğinde duygusal anlar yaşandı. Anne Zeliha Eryılmaz’ın feryatları yürekleri dağlarken, baba Mehmet Eryılmaz metanetini koruyarak, “Bugün dayanacağız” sözleriyle çevresindekilere güç verdi.

CENAZE NAMAZINA ÇOK SAYIDA VATANDAŞ KATILDI

Yeğenoba Camisi’nde kılınan cenaze namazını Manisa İl Müftüsü Şükrü Kabukçu yönetti. Törene Manisa Valisi Vahdettin Özkan, İzmir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, Manisa Tugay Komutanı Albay Cengiz Güven, Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Akhisar Hava Meydan Komutanı Albay Mutlu Yaşar Kaplan, Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Mustafa Kılıç, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hakkı Eryılmaz, dualar eşliğinde Yeğenoba Mahalle Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.