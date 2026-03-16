AFAD verilerine göre bugün Akdeniz’de orta şiddette bir deprem kaydedildi.

Depremin büyüklüğü ve konumu

Saat 11:36:13’te meydana gelen sarsıntının büyüklüğü 4,3 Mw olarak ölçüldü. Depremin merkez üssü, Akdeniz’in 33.96694 enlem ve 25.54833 boylam koordinatları olarak belirlendi.

Derinlik ve etki alanı

Depremin derinliği 7,06 kilometre olarak kaydedildi. Sığ bir derinlikte gerçekleşen bu tür sarsıntılar, özellikle deniz yüzeyine yakın bölgelerde hissedilebilir etkiler yaratabiliyor.