Manisa’nın Turgutlu ilçesinde eğitim camiasını sarsan ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran olayda, yargılama sürecinde kritik bir gelişme yaşandı. Hafif düzey otizm tanısı bulunan 13 yaşındaki öğrencisini merdivenlerden iterek yaralanmasına sebebiyet verdiği iddiasıyla hakim karşısına çıkarılan okul müdürü Bekir Güçlü hakkında tahliye kararı verildi.

Turgutlu'daki okulda yaşanan olayın perde arkası

Turgutlu'da bulunan Irlamaz Refik Pınar Ortaokulu'nda 5 Kasım tarihinde gerçekleşen hadisede, 8. sınıf öğrencisi B.U.U.'nun okul müdürüyle yaşadığı temas sonrası fiziksel zarar gördüğü öne sürüldü. Hafif düzey otizmli ve kaynaştırma eğitimi alan küçük çocuk, okul müdürü Bekir Güçlü’nün müdahalesi neticesinde merdivenlerden aşağı düşerek yaralandı. Yaşananların ardından eve giderek yaşadıklarını ailesine aktaran B.U.U., Turgutlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilirken, ailenin okulun güvenlik kamera kayıtlarını delil göstererek şikayetçi olmasıyla beraber Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı kapsamlı bir soruşturma düğmesine bastı.

Adli raporlar ve tutuklama süreci nasıl gelişti?

Soruşturma kapsamında hazırlanan tıbbi muayene raporları, küçük çocuğun hayati bir tehlikesinin bulunmadığını ancak vücudundaki yaralanmaların basit bir tıbbi müdahaleyle iyileşebilecek düzeyde olduğunu ortaya koydu. Güvenlik kamerası kayıtlarının dosyaya eklenmesiyle birlikte, savcılık "kendini savunamayacak durumdaki bir çocuğu kasten yaralamak" suçlamasıyla okul müdürü Bekir Güçlü hakkında gözaltı kararı verdi ve Güçlü sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Aynı dönemde Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü de idari bir tahkikat başlatarak okul müdürünü görevden uzaklaştırdı.

İlk savunma ve ikinci duruşmada gelen tahliye kararı

Davanın ilk celsesinde Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden savunma yapan sanık Bekir Güçlü, hakkındaki tüm suçlamaları geri çevirdi. Güçlü, ifadesinde öğrenciye zarar verme kastının bulunmadığını, merdivenlerde karşılaştığı öğrenciyi derse girmesi konusunda uyarmak amacıyla omzundan tuttuğunu, ancak öğrencinin tepki vererek kendisini geri itmesi sonucu dengesini kaybedip düştüğünü savundu. Turgutlu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen bugünkü ikinci duruşmada ise mahkeme heyeti dosyanın mevcut durumunu değerlendirdi. Delillerin büyük bir kısmının toplanmış olması ve sanığın tutuklu kaldığı süreyi dikkate alan mahkeme, Bekir Güçlü’nün tutuksuz yargılanmasına hükmederek serbest bırakılmasına karar verdi.