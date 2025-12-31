Son Mühür- Edinilen bilgilere göre Kilimcigöldelioğlu, anjiyo işlemi için Salihli’de bulunan özel bir hastaneye gitti.

Hastanede bulunduğu sırada aniden kalp krizi geçiren Kilimcigöldelioğlu’na doktorlar tarafından yaklaşık 45 dakika boyunca kalp masajı ve ileri tıbbi müdahale uygulandı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

75 yıllık ömür, doğaya adanmış bir hayat

75 yaşında hayata veda eden Kilimcigöldelioğlu, yaşamı boyunca özellikle Gediz Nehri ve Gediz Havzası’nın korunması için yürüttüğü çalışmalarla biliniyordu.

Ağaçlandırma faaliyetleri, çevre bilinci oluşturmaya yönelik kampanyalar ve gönüllü çalışmalarla bölge ekolojisinin korunmasına öncülük eden Kilimcigöldelioğlu, çevre mücadelesinin sembol isimlerinden biri haline gelmişti.

Çevre gönüllüleri ve Salihli halkı yasa boğuldu

Kilimcigöldelioğlu’nun ani ölümü, ailesi başta olmak üzere çevre örgütlerini, doğa savunucularını ve Salihli’de yaşayan vatandaşları yasa boğdu.

Doğaya olan tutkusu, bitmek bilmeyen enerjisi ve mücadelesiyle tanınan Kilimcigöldelioğlu’nun ardından çok sayıda taziye mesajı paylaşıldı.

Cenazesi yarın son yolculuğuna uğurlanacak

Şener Kilimcigöldelioğlu’nun cenazesi, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü ikindi namazına müteakip Salihli Hamidiye Camii’nden (eski adıyla Karaman Camii) kaldırılarak toprağa verilecek.