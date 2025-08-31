Manisa’nın Şehzadeler ilçesi, köklü kültürel miraslarından birini yaşatmak için önemli bir etkinliğe imza attı. Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler Belediyesi ve Manisa Yörük Türkmen Derneği iş birliğinde düzenlenen 7. Geleneksel Bağ Bozumu ve Yörük Kültür Şöleni, Türkiye'nin dört bir yanından gelen Yörük ve Türkmen derneklerini bir araya getirdi.

Kortej Yürüyüşü ve Halk Oyunları Coşkusu

Sancaklıiğdecik Mahallesi'nde düzenlenen şölen, renkli kortej yürüyüşüyle başladı. Katılımcılar, yöresel kıyafetler ve Türk bayraklarıyla yürüyerek coşkulu anlar yaşattı. Halk oyunları gösterileri, davul-zurna eşliğindeki yöresel etkinlikler ve geleneksel ikramlar, festivale katılan vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Siyasiler ve STK Temsilcileri Bir Araya Geldi

Etkinliğe, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın gibi önemli siyasi isimlerin yanı sıra, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Dutlulu'dan Ferdi Zeyrek Anısı

Festivalde konuşma yapan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, konuşmasına geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden merhum Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i anarak başladı. Dutlulu, "Ferdi Başkanımız çok güzel bir insandı, çok büyük bir başkandı. Bize düşen onun bıraktığı bayrağı daha yukarılara taşımaktır. Yörük ve Türkmenlerimizin yanında olmaya, bu köklü kültürü yaşatmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay da konuşmasında Yörük kültürünün Anadolu'nun vicdanı ve tarım geleneğinin önemli bir parçası olduğunu vurgularken, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ise Nazım Hikmet'in "Davet" şiirini okuyarak katılımcıları selamladı.