Son Mühür - Sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahiplerine destek veren Manisa Büyükşehir Belediyesi, evde bakım hizmetleri başvurularını “Üzüm” uygulaması üzerinden dijital ortama taşıdı. Artık vatandaşlar, ücretsiz hemşirelik, fizyoterapist, diyetisyen, psikolog, kişisel bakım ve kuaförlük hizmetleri için uygulama üzerinden kolayca başvuruda bulunabilecek.

Hızlı ve kolay başvuru

65 yaş üzeri bireyler ile dezavantajlı vatandaşlara yönelik sunulan evde bakım hizmetleri, “Üzüm” uygulaması üzerinden dijital başvuru ile erişilebilir hale geldi. Başvurular, vatandaşların kendileri, yakınları ya da komşuları adına yapılabiliyor. Büyükşehir Belediyesi sağlık ekipleri, başvuru sonrası ihtiyaçları tespit ederek hizmeti adrese ulaştırıyor.

“Vatandaşlarımız belediyeye gelmeden başvurabiliyor”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Vatandaşların bu hizmetlere kolay ulaşabilmesi amacıyla başvuruları dijitale taşıdık. Artık belediyeye gelmeden kendiniz, yakınlarınız veya komşularınız için evde bakım hizmeti başvurusunda bulunabilirsiniz. Değerlendirme sonrasında ekiplerimiz ihtiyaçlara yanıt veriyor” dedi.

Hizmetten memnuniyet

Eşinin hastalığı nedeniyle fizyoterapist desteği için “Üzüm” uygulamasından başvuru yapan Nagihan Koçak, “Başvuruma hemen dönüş yapıldı. Başkanımız Besim Dutlulu’ya bu projeyi sürdürdüğü için teşekkür ediyorum” dedi. Fizik tedavi desteği alan Mahmut Koçak ise, “Bu hizmet sayesinde oturabilir hale geldim, insanlarla rahat iletişim kurabiliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Dijital dönüşümde yeni adım

Manisa Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Proje Yöneticisi Büşra Dilbaz, “Evde bakım hizmetlerimize ‘Üzüm’ uygulaması üzerinden başvuru yapılabiliyor. Başvurunun ardından sağlık ekipleri en kısa sürede geri dönüş sağlayarak ihtiyaçları karşılıyor” dedi.