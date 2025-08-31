Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki Halil Yurtseven İlkokulu, okul yönetimi, öğretmenler, veliler ve gönüllülerin el ele vererek yürüttüğü çalışmalarla baştan sona yenilendi. Okul, yeni eğitim öğretim yılına hazır hale getirildi.

Yaz tatili boyunca süren çalışmalar kapsamında okulun iç ve dış cepheleri boyandı, çeşitli onarımlar yapıldı. Eğitim camiası içinde örnek bir dayanışmaya imza atan iş birliği, hem okulun fiziksel şartlarını iyileştirdi hem de okul topluluğu arasındaki bağı güçlendirdi.

"Öğretmenlerimiz sınıflarını hazırlarken eşleri dahi destek oldu"

Halil Yurtseven İlkokulu Müdürü Reşat Akyüz, okulun yeni döneme büyük bir heyecanla hazırlandığını belirterek, "Halil Yurtseven İlkokulu olarak velilerimiz, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve müdür yardımcılarımız Zinnur Dokumacı ile Musa Oflu’nun özverili çalışmalarıyla yeni yıla hazırlandık.

Öğretmenlerimiz sınıflarını hazırlarken eşleri dahi destek oldu. Ayrıca, merhum hayırseverimiz Halil Yurtseven’in torunu Halil Yurtseven de ana sınıf etkinlik alanımızın yapılmasına katkı sundu. Destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Her şey öğrencilerimiz için. Onları coşku ve heyecanla bekliyoruz." ifadelerini kullandıç