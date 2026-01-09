Turgutlu ilçesine bağlı İstasyonaltı Mahallesi’nde akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış, altyapı üzerinde ciddi bir baskı oluşturdu. Yaprak Sokak üzerinde bulunan yolun bir bölümü, yağışın etkisiyle aniden çöktü. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, hem can güvenliğini korumak hem de yolun onarılmasını sağlamak amacıyla vakit kaybetmeden ilgili belediye ekiplerine ve yetkililere haber verdi. Ancak bu rutin arıza ihbarı, kısa süre sonra yerini gizemli bir soruşturmaya bıraktı.

Tahliye hattından insan kafatası ve kemikler çıktı

Olay yerine intikal eden teknik ekipler, çöken bölgede ve yolun altından geçen yağmur suyu tahliye hattında inceleme başlattı. Çalışmalar sırasında balçık ve suyun tahliyesiyle birlikte, ekipler toprak altında insan kafatası ve vücut parçalarına ait olduğu anlaşılan kemiklerle karşılaştı. Gördükleri manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşayan işçiler, durumu hemen güvenlik güçlerine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi ve çalışma alanı emniyet şeridiyle kapatılarak koruma altına alındı.

Adli tıp ve polis ekipleri düğmeye bastı

Olay yerinde yapılan geniş çaplı incelemelerin ardından, bulunan kafatası ve kemik yapıları uzman ekiplerce titizlikle bulundukları yerden çıkarıldı. İlk belirlemelere göre insana ait olduğu kesinleşen kalıntıların, ne kadar süredir orada olduğu ve ölüm nedenine dair detaylı bir rapor hazırlanması bekleniyor. Polis ekipleri, bölgedeki kazı çalışmalarını ve çevre araştırmalarını derinleştirirken, elde edilen deliller kimlik tespiti yapılması amacıyla ilgili kurumlara teslim edildi.

Gizemli kalıntıların kimliği araştırılıyor

Turgutlu’yu ayağa kaldıran bu gelişme sonrası, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Bulunan kemiklerin eski bir mezara mı ait olduğu yoksa faili meçhul bir olayın kalıntıları mı olduğu sorusu, yapılacak olan DNA testleri ve antropolojik incelemelerin ardından yanıt bulacak. Mahalle sakinleri ise yıllardır kullandıkları yolun altından çıkan bu kalıntıların şokunu yaşarken, emniyet birimlerinin titiz çalışması sürüyor.