Manisa Motorlu Araçlar Tamirciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın olağan genel kurulunda sürpriz bir sonuç çıktı. Uzun yıllardır başkanlık görevini yürüten Ahmet Ülke, yapılan seçimde rakibi Murat Ateşbudak’a karşı kaybederek koltuğunu devretti.

Sandıktan değişim çıktı

Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen genel kurulda, oda üyeleri yeni yönetimi belirlemek için sandık başına gitti. Seçimde oy kullanma hakkı bulunan yüzlerce üyenin katılımıyla yapılan oylamada, Murat Ateşbudak aldığı çoğunluk oyuyla başkanlığa seçildi.

Divan başkanlığını Geriter yaptı

Genel kurulun divan başkanlığını Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Geriter üstlendi. Geriter, esnaf ve sanatkarların kendi yöneticilerini demokratik yollarla seçtiğine dikkat çekerek, genel kurulun camiaya hayırlı olmasını diledi.

Adaylardan birlik mesajı

Seçim öncesinde kürsüye çıkan adaylar, sanayi esnafı için mesajlar verdi. Ahmet Ülke, genel kurulun hayırlı olmasını temenni ederken, Murat Ateşbudak ise yapılması gereken pek çok çalışma olduğunu belirterek, üyelerin desteğiyle yeni projeleri hayata geçireceklerini ifade etti.

Yeni yönetim kurulu belli oldu

Oylamanın ardından Murat Ateşbudak başkanlığında yeni yönetim kurulu da şekillendi. Yönetimde Feridun Burlu, Gökhan Soyutemizler, Serkan Türker, Bekir Tutal, Fatih Gürel ve Berk Demirbilek yer aldı.