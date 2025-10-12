Manisa’nın Salihli ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen A.A. adlı zanlı, jandarma ekiplerince yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda suçüstü yakalandı.
Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin evine operasyon düzenledi.
Yapılan aramalarda 1185 kullanımlık sentetik kannabinoid, 56 sentetik ecza hap, 2 gram sentetik uyuşturucu, 2 gram esrar, hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatı ve cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA