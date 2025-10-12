Gazze Şeridi’ndeki savaşın sona erdirilmesi ve Orta Doğu’da kalıcı barışın tesis edilmesi amacıyla 13 Ekim’de Mısır’da uluslararası bir zirve düzenlenecek.

Mısır Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, zirvenin “Gazze’de ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, bölgesel istikrarın yeniden inşası ve barış sürecinin güçlendirilmesi” hedefiyle toplanacağı belirtildi. Toplantının, bölge güvenliği için yeni bir sayfa açma niyetini taşıdığı vurgulandı.

Trump’ın Barış Girişimi Çerçevesinde

Zirvenin, ABD Başkanı Donald Trump’ın “küresel çatışmaları sonlandırma ve Ortadoğu’da barışı sağlama vizyonu” kapsamında düzenlendiği ifade edildi. Trump, 9 Ekim’de yaptığı açıklamada, İsrail ve Hamas’ın Mısır arabuluculuğunda ateşkes planının ilk aşamasını kabul ettiğini duyurmuştu.

Mısır’daki müzakereler sonucunda imzalanan anlaşma, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim sabahı yürürlüğe girdi. İsrail ordusu, anlaşma gereği belirlenen “sarı hat”a çekildi ve Gazze’de ateşkes aynı gün saat 12.00 itibarıyla uygulamaya konuldu.

Erdoğan Zirveye Katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Kahire’ye giderek zirvede Türkiye’yi temsil edecek. Erdoğan’ın, zirvede insani yardımların kesintisiz ulaştırılması, esir takası süreci ve iki devletli çözüm vizyonuna dair önerilerini gündeme getirmesi bekleniyor.

Toplantıya, Trump’ın yanı sıra 20’den fazla ülke lideri, uluslararası kuruluş temsilcileri ve bölgesel aktörler katılacak.

Gazze’de Ağır Bilanço

İsrail’in 8 Ekim 2023’ten ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim’e kadar Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda 67 bin 682 kişi hayatını kaybetti, 170 bin 33 kişi yaralandı.