Manisa’nın Selendi ilçesinde meydana gelen trajik kazada, 85 yaşındaki Fadime Tuna traktör çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza, saat 14.30 sıralarında Karabeyler Mahallesi Kafalar Sokak’ta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 45 ASV 620 plakalı traktörüyle tarlasına gitmek üzere yola çıkan B.G. isimli sürücü, aynı sokakta düğün törenine katılmak için yürüyen akrabası Fadime Tuna’ya çarptı.

Traktörün altında kaldı

Çarpmanın etkisiyle yere düşen yaşlı kadın, traktörün altında kaldı. Olayı gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak Selendi İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Fadime Tuna, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Köyde büyük üzüntü

Hayatını kaybeden Fadime Tuna’nın mahallede sevilen bir isim olduğu, kazanın ise düğün hazırlıklarının yapıldığı sırada meydana geldiği öğrenildi. Tuna’nın ölüm haberi, hem ailesini hem de mahalle halkını derin bir üzüntüye boğdu.