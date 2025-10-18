Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Soma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan istihbari çalışmaların ardından tefecilik ve tehdit suçlarına karıştıkları belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın düzenlendi.

20 şüpheli gözaltına alındı

Operasyonda örgütlü şekilde hareket ettikleri belirlenen toplam 20 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin mağdurları yüksek faizle borçlandırarak tehdit ettikleri ve kazanç sağladıkları ileri sürüldü.

14 kişi tutuklandı, 5'i adli kontrolde

Adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 14’ü mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir şüpheli serbest bırakılırken, 5 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Soruşturma devam ediyor

Soma Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, tefecilik ağına ilişkin yeni bağlantıların araştırıldığı bildirildi.