Son Mühür - Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, halk sağlığını korumak amacıyla kent genelindeki hijyen ve işgaliye denetimlerini artırdı. Zabıta ekipleri, ilçe belediyeleriyle koordineli şekilde gıda güvenliği, hijyen ve kaldırım işgali başlıklarında 7/24 esasına göre kontroller gerçekleştirdi.

İmalathanede sağlıksız koşullar tespit edildi

Yapılan denetimlerde bir işletmenin imalathanesinde hijyen kurallarına aykırı şartlarda muhafaza edilen 150 kilo pişmiş tavuk eti tespit edildi. Gıda mühendislerince tutanak altına alınan ürünlere, insan sağlığı açısından risk taşıdığı gerekçesiyle imha edilmek üzere el konuldu.

İşletme faaliyetten men edildi

Denetimler sonucunda söz konusu işletme, hijyen ihlali, işgaliye ve ruhsatsız faaliyet gerekçeleriyle mühürlenerek faaliyetten men edildi. Yetkililer, halk sağlığını tehdit eden uygulamalara karşı taviz verilmeyeceğini bildirdi.

“Kontroller aralıksız sürecek”

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Bilgihan Hasturan, son dönemde yaşanan gıda zehirlenmeleri nedeniyle denetimlerin artırıldığını belirtti. Gıda mühendisleriyle birlikte teknolojik ekipmanlar kullanılarak yapılan kontrollerde, kızartma yağlarından ürünlerin son kullanma tarihlerine kadar tüm detayların incelendiği aktarıldı.

“Halk sağlığıyla oynayanlara geçit yok”

Hasturan, yapılan son denetimde hijyen kurallarına aykırı birçok unsur tespit edildiğini vurgulayarak, özellikle satışa sunulmak üzere saklanan pişmiş tavuk etinin ciddi bir risk oluşturduğunu ifade etti. Halk sağlığıyla oynayan hiçbir işletmeye müsamaha gösterilmeyeceğini belirten Hasturan, benzer durumlarda işletmelerin aynı gün faaliyetten men edilerek mühürleneceğini kaydetti.