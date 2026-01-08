Manisa’nın Akhisar ilçesinde gece saatlerinde yaşanan silahlı kavga, faciayla sonuçlandı. Alkol aldıkları sırada aralarında çıkan tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüşen üç arkadaş, av tüfekleriyle birbirlerine ateş açtı. Olayda 22 yaşındaki Mert Aybar hayatını kaybetti, iki kişi ise ağır yaralandı.

Tartışma silahlı kavgaya dönüştü

Olay, Medar Mahallesi’nde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre birlikte alkol alan Mert Aybar (22), Mehmet Ç. (22) ve Emre T. (27) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, av tüfeklerinin devreye girmesiyle silahlı çatışmaya dönüştü.

Mert Aybar olay yerinde hayatını kaybetti

Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk kontrollerde Mert Aybar’ın vücuduna isabet eden domuz kurşunları nedeniyle olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Mehmet Ç. ve Emre T. ise ambulanslarla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların tedavisi sürüyor

Hastaneye kaldırılan iki yaralının durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, sağlık ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. Tedavi altına alınan şahısların hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Cansız beden Adli Tıp Kurumu’na gönderildi

Hayatını kaybeden Mert Aybar’ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, çok sayıda boş kovan ve av tüfeği ele geçirildi.

Cezaevinden yeni çıkmış!

Olayla ilgili dikkat çeken bir detay da yaralılardan Emre T.’nin kısa süre önce cezaevinden tahliye edildiğinin öğrenilmesi oldu. Jandarma ekipleri, olayın çıkış nedeni ve tarafların silahları nasıl temin ettiğiyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.