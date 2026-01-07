Son Mühür- Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir Koordinatörü Hasan Eraybat, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre Hasan Eraybat, dün akşam saatlerinde aniden rahatsızlandı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Eraybat’ın kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi. Acı haberin duyulmasının ardından Alaşehir ve Manisa’da belediye camiası yasa boğuldu.

Başkan Öküzcüoğlu’ndan taziye mesajı

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir Koordinatörümüz Hasan Eraybat’ı kalp krizi sonucu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.”

Büyükşehir Belediye Başkanı Dutlulu da üzüntüsünü paylaştı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu da Eraybat’ın vefatının ardından bir taziye mesajı yayımladı. Dutlulu mesajında, merhumun belediye için önemli bir görev üstlendiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Manisa Büyükşehir Belediyemizin Alaşehir Koordinatörü, değerli çalışma arkadaşımız Hasan Eraybat’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm mesai arkadaşlarımıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.”

Manisa’da art arda gelen acı kayıplar

Hasan Eraybat’ın vefatı, Manisa’da son dönemde yaşanan dördüncü büyük kayıp olarak kayıtlara geçti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Güney Temiz, 27 Mart 2025 gecesi geçirdiği kalp krizi sonucunda yaşamını yitirmişti.

2024 yerel seçimlerinde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ferdi Zeyrek, 9 Haziran 2025 tarihinde evinin bahçesinde elektrik akımına kapılarak, üç gün süren yoğun bakım tedavisinin ardından hayatını kaybetmişti.

Zeyrek’in ardından, 14 Aralık tarihinde Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay da çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirmişti.