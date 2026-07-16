Son Mühür - Gözaltı silsilesi Manisa Büyükşehir Belediyesi'ni de vurdu. Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkan vekili Ahmet Anıl Ceylan, gözaltına alındığı iddia edildi. Ceylan’ın gözaltına alınma gerekçesine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Resmi mercilerden açıklama yapılmadı!

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkan vekili Ahmet Anıl Ceylan'ın, sabah saatlerinde gözaltına alındığı iddia edildi. Gerçekleşen gözaltı sonrası herhangi bir resmi açıklama yapılmazken Başkan vekili Ahmet Anıl Ceylan'ın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

"Belediye ile bağlantısı yok" iddiası

Edinilen bilgilere göre Manisa Baro Başkanı Sevgi Başak Yeşil Malay, Ceylan'ın gözaltı gerekçesine ilişkin kendilerine de resmi bilgi ulaşmadığını söyledi.

İddialara göre Ceylan'ın gözaltına alınmasının belediye ile bağlantısı yok. Aynı soruşturma kapsamında farklı illerden şüphelilerin de gözaltına alındığı öğrenildi.