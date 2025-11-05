Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, şehirlerarası yolculuk yapan otobüslere yönelik geniş kapsamlı bir sivil denetim gerçekleştirdi. 5 Eylül – 3 Kasım tarihleri arasında yapılan uygulamada, Manisa’dan 7 farklı ile seyahat eden 13 firmaya ait 26 yolcu otobüsü ve sürücüleri tek tek kontrol edildi.

Cep telefonu kullanımı ve kemer ihlali en sık görülen hatalar

Ekiplerin yaptığı incelemelerde birçok sürücünün temel trafik güvenliği kurallarını ihlal ettiği tespit edildi. Denetim sonuçlarına göre uygulanan cezalar şöyle:

- 10 sürücüye cep telefonu kullanmak,

- 3 sürücüye emniyet kemeri takmamak,

- 1 sürücüye kırmızı ışık ihlali,

- 2 sürücüye aşırı hız,

- 1 sürücüye takograf kullanmamak,

- 5 sürücüye Karayolları Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki diğer ihlaller,

Toplamda 22 adet idari işlem uygulandı.

Trafik güvenliğini tehlikeye atan ihlaller

Manisa Trafik Denetleme ekipleri, özellikle cep telefonu kullanımı, hız ihlali ve emniyet kemeri takmamanın şehirlerarası yolculuklarda kazalara davetiye çıkardığına dikkat çekti.

Yetkililer, takograf kullanılmamasının:

- sürüş ve dinlenme sürelerinin takip edilememesine,

- uzun yol sürücülerinde yorgunluk riskinin artmasına,

- kazaların tetiklenmesine yol açtığını vurguladı.