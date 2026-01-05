Son Mühür - Sarıkamış Harekâtı’nın 111. yılı dolayısıyla Manisa’da Laleli Yürüyüş Parkı’nda bulunan Sarıkamış Şehitleri Anıtı önünde anma töreni düzenlendi. Törene Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun yanı sıra ilçe belediye başkanları, belediye yöneticileri, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Sarıkamış’ta şehit düşen 224’ü Manisalı olmak üzere on binlerce askerimizin anısına anıta 224 karanfil bırakıldı.

“Sarıkamış bir yenilgi değil, adanmışlıktır”

Törende konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Sarıkamış’ın Türk tarihinin en hüzünlü ama en onurlu sayfalarından biri olduğunu vurguladı. Dutlulu, Sarıkamış’ın imkânsızlıklar içinde yazılmış bir destan olduğunu belirterek, dondurucu soğukta verilen mücadelenin bir milletin bağımsızlık iradesine dönüştüğünü ifade etti.

Başkan Dutlulu, Sarıkamış’ta bedenleri donan Mehmetçiklerin ruhlarının asla teslim olmadığını, bu inancın Milli Mücadele’nin temelini oluşturduğunu kaydetti. Dutlulu, Sarıkamış şehitleri başta olmak üzere tüm kahramanları rahmet ve minnetle andığını dile getirdi.

Tarihi anekdotlarla duygusal anlar

Sarıkamış Şehitleri Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Mehmet Çelik, törende yaptığı konuşmada Sarıkamış’ta yaşananları tarihi anekdotlarla aktardı. Konuşma sırasında duygu dolu anlar yaşandı.

Sarıkamış Şehitleri Yaşatma ve Dayanışma Derneği Başkanı Öztürk Demir ise şehitlerin hatırasını yaşatmaya yönelik çalışmalara verdiği destek nedeniyle Başkan Dutlulu’ya teşekkür etti.

Heykel ve plaket takdimi

Törenin sonunda Dernek Başkanı Öztürk Demir tarafından Başkan Besim Dutlulu’ya Sarıkamış Şehitleri Heykeli takdim edildi. Başkan Dutlulu da Demir’e çalışmalarından dolayı plaket sundu. Program, Sarıkamış Harekâtı’nı konu alan resim sergisinin gezilmesiyle sona erdi.