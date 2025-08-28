Manisa Akhisar’da faaliyet gösteren "Kendin Yap Atölyesi", öğrencilerine doğa ile iç içe, yaparak ve yaşayarak öğrenme deneyimi sunuyor. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli prensipleri doğrultusunda düzenlenen atölye, anaokulundan liseye kadar 1420 öğrenciyi bilim, teknoloji ve sanatla buluşturuyor.

STEM ve doğa bir arada

Üçü tam zamanlı toplam 14 öğretmenin rehberliğinde öğrenciler, robotik kodlama, 3D tasarım, akıl ve zeka oyunları, sanat-tasarım, sanal gerçeklik ve greenbox teknolojileri ile tanıştı. Atölye bahçesinde kurulan sebze adalarında kendi ürünlerini yetiştiren öğrenciler, bu ürünlerle yemek programları hazırlayarak tarımsal üretim ve medya becerilerini geliştiriyor.

Otonom sulama ve dijital öğrenme

Öğrencilerin dikkat çeken projelerinden biri, sebze adalarının sulamasını dijital olarak kontrol eden otonom sulama sistemi oldu. Kodlama derslerinde öğrendikleri bilgileri uygulayan öğrenciler, STEM temelli bir yaklaşımla bahçedeki sulamayı tamamen dijital olarak yönetebiliyor.

Bahçe olanakları ve kültürel deneyim

Atölye bahçesinde Botanik Bahçesi, Mini Hayvanat Bahçesi, Arkeolojik Kazı Alanı, Açık Hava Sineması, Açık Hava Kütüphanesi ve Karavan Atölye gibi alanlar yer alıyor. Öğrenciler burada hem doğa hem kültür ile iç içe bir öğrenme deneyimi yaşıyor.

Ulusal ve uluslararası başarılar

Atölye öğrencileri, TÜBİTAK Bilim Fuarları, TEKNOFEST, robotik yarışmalar ve uluslararası zekâ oyunları yarışmalarında kazandıkları derecelerle hem Manisa’yı hem Türkiye’yi gururlandırdı.

İl müdüründen “Yeşil Vatan” vurgusu

Manisa İl Millî Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile öğrencilerin gizil kabiliyetlerini keşfetme imkânı bulduğunu belirterek, doğa ile iç içe eğitim sayesinde Yeşil Vatan duyarlılığının oluştuğunu söyledi. Uğurelli, atölyeye velilerin de katılımının aile kurumunu güçlendirdiğine dikkat çekti.