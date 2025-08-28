Kaza, Demirci-Salihli karayolunun 2. kilometresinde gerçekleşti. Mustafa Uysal (42) yönetimindeki 45 PB 573 plakalı otomobilin hatalı sollama yapması sonucu karşı yönden gelen Gülcan Büber’in (41) kullandığı 35 PC 104 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Uysal’a ait otomobil alev aldı.

Vatandaşlar yangına müdahale etti

Çevredeki vatandaşlar, alev alan otomobile yangın tüpleriyle müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü. Olay yerine kısa sürede itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralananlar arasında çocuklar da var

Kazada otomobil sürücüleri Mustafa Uysal (42) ve Gülcan Büber’in (41) yanı sıra, Sibel Uysal (41), Arda Uysal (15), Eda Uysal (10), Ömürcan Bozyiğit (46) ve Muhammed Bozyiğit (8) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ve Demirci Belediyesi hasta nakil aracının desteğiyle Demirci Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yol uzun süre kapalı kaldı

Kaza nedeniyle Demirci-Salihli karayolu yaklaşık 1 saat ulaşıma kapalı kaldı. Yaralıların hastaneye sevk edilmesinin ardından araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Kaymakam ve belediye başkanı olay yerinde

Demirci Kaymakamı Fatih Bayram ve Belediye Başkanı Erkan Kara da kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların sağlık durumlarının takip edildiği öğrenildi.