Manisa’da Ekim ayı boyunca düzenlenen kapsamlı uyuşturucu operasyonlarında 541 kişi gözaltına alınırken, 57 kişi tutuklandı. İl genelinde yürütülen çalışmalar, emniyet güçlerinin uyuşturucu ticaretine karşı kararlı mücadelesini ortaya koydu.

İl genelinde koordineli çalışma

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen operasyonlar, Akhisar, Alaşehir, Salihli, Soma ve Turgutlu ilçelerindeki Narkotik Büro Amirliklerinin koordineli çalışmalarıyla gerçekleştirildi. Operasyonlarda, uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslar tek tek tespit edilerek yakalandı. Ayrıca, Ekim ayında 122 aranan şüpheli de güvenlik güçlerince ele geçirildi.

Operasyonlarda ele geçirilen maddeler ve malzemeler

Yetkililer, operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini açıkladı. Elde edilenler arasında: çok sayıda yasaklı madde, 5 ruhsatsız tabanca ve 84 fişek, 2 hassas terazi,

Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 14 bin 650 TL nakit para yer aldı.

Emniyetin mesajı

Manisa polisi, uyuşturucu ile mücadelede kararlılığın süreceğini vurguladı ve vatandaşların şüpheli durumları bildirmeleri çağrısında bulundu. Yetkililer, operasyonların ilçeler arası koordinasyonla yürütülmesinin suç örgütlerine büyük darbe vurduğunu belirtti.