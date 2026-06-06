Manisa’nın Turgutlu ilçesinde apartmanın üçüncü katından atlayan bir kişinin ağır yaralandığı öğrenildi. Olay yerine intikal eden ekiplerin uzun süren ikna çabalarına rağmen kendisini boşluğa bırakan şahıs hastaneye götürüldü.

Mahalle ayağa kalktı!

Olay, Turgutlu ilçesi Özyurt Mahallesi Keklik Sokak’ta gerçekleşti. İddialar çerçevesinde kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi, yaşadığı apartmanın üçüncü katındaki balkonuna çıkarak çevrede panik yarattı.

Polis ve itfaiye ekiplerinden yoğun çaba!

İhbarın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri intikal etti. Ekipler bölgeye gelirken, şahsı sakinleştirerek ikna etme çalışmaları başladı.

İtfaiye ekipleri tarafından bina önüne hava yastığı açıldı.

Kendisini boşluğa bıraktı!

Ekiplerin uzun süren çabalarına rağmen şahıs, bir anda kendisini balkon boşluğundan aşağı atladı. Olay yerine hazır bekleyen sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi.

Ağır yaralanan kişi ambulansla hastaneye götürüldü ve tedavi altına alındı. Şahsın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.