Son Mühür - Manisa Büyükşehir Belediyesi, kentte ada–parsel bazlı kentsel yenilenme adımlarını sürdürürken, Fatih Mahallesi’nde eski ve deprem riski taşıyan yapıların yıkımının ardından yeni konutlar hızla yükseliyor. Yeni imar planı doğrultusunda mahalle sakinlerinin rızası ve müteahhitlerle yapılan anlaşmalar çerçevesinde yürütülen çalışmaların, bölgeye modern ve güvenli yaşam alanı kazandırması hedefleniyor.

Başkan Dutlulu sahada, talepleri yerinde dinledi

Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, mahallede devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek hem vatandaşlarla hem de müteahhitlerle görüştü. Dutlulu, süreçle ilgili talepleri dinleyip sahadaki son durumu değerlendirdi. Mahalle sakinleri, dönüşüm çalışmalarının hızlanmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

“Daha güvenli bir Manisa için çalışıyoruz”

Başkan Dutlulu, dönüşüm sürecinin Manisa için kritik önemde olduğunu belirterek şunları söyledi: “Depreme dayanıklı, modern ve güvenli yapılarla Manisa’mızı geleceğe hazırlıyoruz. Yaşadığınız tüm sorunları bir günde çözebiliriz diyemem, ancak şundan emin olun; elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Amacımız, sizlere daha güvenli ve daha yaşanabilir evler sunmak. Mahalle ziyaretlerimizde hem talepleri dinliyoruz hem de yapılacak çalışmaları birlikte değerlendiriyoruz.”

Üç mahallede dönüşüm sürüyor

Başkan Dutlulu, sadece Fatih Mahallesi’nde değil, Yeni Mahalle ve Hafsa Sultan Mahallesi’nde de ada bazlı dönüşümün sürdüğünü aktardı. Belediye, şehir genelinde sağlam ve modern konutların yaygınlaşması için planlı dönüşüm çalışmalarına devam ediyor.