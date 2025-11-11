Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bulunan Irlamaz Refik Pınar Ortaokulu’nda 5 Kasım’da yaşanan olay, güvenlik kamerasına yansımasının ardından gündeme oturdu. Okul müdürü Bekir G.’nin otizmli bir öğrenciyi merdivenden ittiği iddia edildi. Görüntülerin basına yansıması üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

Okul müdürü gözaltına alındı

Olayın gündeme gelmesinin ardından jandarma ekipleri Bekir G.’yi gözaltına aldı. Müdürün ifadesi alınırken olayın nasıl gerçekleştiğine dair soruşturma derinleştirildi.

Mahkeme tutuklama kararı verdi

Jandarma işlemlerinin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edilen okul müdürü, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından “kendisini savunamayacak yaşta çocuğa kasten yaralama” suçundan tutuklandı. Bekir G., cezaevine gönderildi.

Soruşturma devam ediyor

Olayla ilgili hem adli hem idari soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Okul yönetimi, güvenlik güçleri ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın süreci yakından takip ettiği belirtildi.