Son Mühür - Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, Manisa Kent Konseyi Başkanı Hakkı Bayraktar’ı ziyaret etti. Kent Konseyi binasında gerçekleşen iade-i ziyarette, Manisa Kent Konseyi’nin mevcut ve planlanan çalışmaları hakkında değerlendirmeler yapıldı.

Görüşmede Manisa’nın genel durumu ele alınırken, kamu kurumları ile özel sektör arasındaki iş birliğinin kente sağladığı katkılar üzerinde duruldu. Manisa’nın gelişimine katkı sunan kurum ve kuruluşların önemi vurgulandı.

Kent güvenliği ve ortak projeler ele alındı

Ziyaret kapsamında kent güvenliği başta olmak üzere, Manisa için hayata geçirilebilecek ortak projeler değerlendirildi. Taraflar, ortak akıl temelinde geliştirilecek çalışmaların kente değer katacağı görüşünde birleşti.

Bayraktar: “Oldukça verimli bir ziyaret oldu”

Manisa Kent Konseyi Başkanı Hakkı Bayraktar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Tuğgeneral İlhan Şen’e Kent Konseyi’nin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Bayraktar, “Manisa’da vatandaşlarla kurduğu iletişim ve çalışmalarıyla takdir toplayan komutanımızı ağırlamaktan onur duydum. Kent Konseyi olarak yürüttüğümüz ve planladığımız projeleri paylaştım. Jandarmamız ile Manisa için neler yapabileceğimizi, kente ortak akıl ile nasıl katkı sunabileceğimizi değerlendirdik. Oldukça verimli bir ziyaret oldu. Sayın Komutanımıza nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.