Manisa’nın Alaşehir ilçesinde baba ile oğul, 22 gün arayla iki ayrı trafik kazasında hayatını kaybetti.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde yaşanan iki ayrı trafik kazası yürekleri dağladı. Pazara giderken kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybeden babanın ardından, 22 gün sonra bu kez oğlu yolun karşısına geçerken otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Kadir Namber, olay yerinde hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, 13 Aralık tarihinde pazara gitmek için evinden çıkan 66 yaşındaki Fahri Namber, Alaşehir’e bağlı Kemaliye Mahallesi’nde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada bir kamyonun çarpması sonucu olay yerinde yaşamını yitirmişti. Acı olayın üzerinden 22 gün geçtikten sonra bu kez oğlu Kadir Namber de otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, gece saat 24.00 sıralarında Alaşehir-Salihli kara yolu Erenköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Alaşehir’den Salihli yönüne seyir halinde olan O.K. (47) yönetimindeki 20 RK 250 plakalı otomobil, yolun karşısına kontrolsüz şekilde geçmeye çalışan 27 yaşındaki Kadir Namber’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Kadir Namber, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından Kadir Namber’in cenazesi morga kaldırıldı. Araç sürücüsü O.K. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Baba ve oğlun kısa arayla hayatlarını kaybetmesi, yakınlarını ve mahalle sakinlerini yasa boğdu.