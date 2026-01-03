Olay, Diyarbakır-Şanlıurfa Bulvarı üzerinde bulunan bir üst geçitte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, üst geçitte ilerleyen üç çocuk, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahsın saldırısına uğradı.

Görüntülerde şahsın, merdivenlerden çıkarak çocukların yanına geldiği ve peş peşe yumruklarla saldırdığı anlar net şekilde görülüyor.

Cep telefonu kamerasına yansıdı

Yaşanan şiddet anları, o sırada yoldan geçen bir araç içerisindeki vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde çocukların korku içinde kaçmaya çalıştığı, saldırganın ise yumruk atmaya devam ettiği anlar yer aldı.

Sosyal medyada büyük tepki topladı

Olayın görüntülerinin yayılmasının ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı duruma tepki gösterdi. Vatandaşlar, çocuklara yönelik şiddetin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak yetkilileri göreve davet etti.

Soruşturma başlatılması bekleniyor

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından saldırganın tespit edilerek hakkında gerekli adli işlemlerin başlatılması bekleniyor. Yetkililerden konuya ilişkin yapılacak resmi açıklamalar merakla bekleniyor.