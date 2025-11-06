Manisa İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), nitelikli dolandırıcılık ve vergi usulüne aykırı işlemlerden aranan bir kişiyi düzenlenen operasyonla yakaladı.

Sahte kimlikle iş yerinde yakalandı

Ekiplerin yürüttüğü kapsamlı saha ve istihbarat çalışmaları sonucunda, “Vergi Usul Kanununa Muhalefet”, “Karşılıksız Çek Verilmesine Sebebiyet Verme” ve “Nitelikli Dolandırıcılık” suçlarından toplam 27 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y. (1970 doğumlu), Manisa’da bir işletmede sahte kimlikle çalışırken tespit edildi.

5 Kasım günü gerçekleştirilen operasyonda A.Y., JASAT ekiplerince saklandığı iş yerinde gözaltına alındı. Şüpheli hakkında adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

Aranan şahıslara yönelik operasyonlar sürüyor

Manisa İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kent genelinde kararlılıkla sürdüğünü açıkladı. Yetkililer, benzer suçlara karışan kişilerin tespiti ve yakalanması için denetim ve operasyonların aralıksız devam edeceğini belirtti.