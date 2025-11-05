Son Mühür - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Mermerciler Sitesi esnafı ve kooperatif başkanlarıyla bir araya gelerek kentin geleceğine yön verecek projeleri paylaştı. Yıllardır çözülemeyen imar sorununa kalıcı çözüm getirdiklerini belirten Başkan Dutlulu, “Bu şehir için kişisel menfaat değil, gençlerimizin ve çocuklarımızın geleceği için çalışıyoruz” dedi.

Esnafla istişare toplantısı

İnşaat Malzemecileri ve Mermerciler Siteleri Kooperatifi’nin ev sahipliği yaptığı toplantıya, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, genel sekreter yardımcıları, Şehzadeler Belediyesi yöneticileri ve CHP ilçe temsilcileri katıldı. Toplantıda kooperatif üyeleri, bölgenin imar durumuna ilişkin sorularını yöneltti. Kooperatif Başkanı Burhanettin Yaşar, Başkan Dutlulu’nun yerel dinamiklere verdiği önemi vurgulayarak, “Bugün seçim atmosferi yok ancak Sayın Başkan sahada, halkla iç içe. Bu yaklaşımı kıymetli buluyoruz” dedi.

“Manisa artık imarsız değil”

Göreve gelir gelmez kentte yıllardır süren imar sorunuyla karşılaştıklarını söyleyen Başkan Dutlulu, süreci şöyle anlattı: “Mahkemelerin bozduğu planların tamamını ayırdık. Ortak paydada, herkesin kabul edeceği yeni imar düzenini oluşturduk. Bugün Manisa'nın bir imar planı var. Benim anlayışım şudur: su, imar ve temel şehir kararları siyaset üstüdür.”

Ekonomik konut vurgusu

Başkan Dutlulu, Manisa’da dar ve orta gelirli kesim için erişilebilir konut ihtiyacına dikkat çekti: “Bugün 15-20 milyon liralık projeler konuşuluyor. Bu yalnızca sermayeyi büyütür. Biz gençlerimizin, emeklilerimizin, çalışanlarımızın ev sahibi olabileceği bir Manisa hedefliyoruz. Yeni yerleşim alanları üzerinde çalışıyoruz.”

Planlı büyüme ve yeşil kent hedefi

Manisa’nın büyürken doğasını koruyacağını ifade eden Başkan Dutlulu, yanlış şehirleşme örneklerine dikkat çekti: “Manisa, Bursa gibi potansiyele sahip ama aynı hatalara düşmeyeceğiz. Ranta değil, halka hizmet ediyoruz. Yeşil alanları, sosyal yaşam alanlarını planlıyoruz.”

“Manisa’nın önünü açmak istiyoruz”

Başkan Dutlulu, ortak kent vizyonunu şu sözlerle özetledi: “Bu şehri ortak akılla büyütmek zorundayız. Belediyelerimiz uyum içinde çalışıyor. Tüm paydaşlara, siyasi partilere, meslek odalarına çağrımızdır: gelin Manisa’nın geleceğini birlikte kuralım.” Başkan Dutlulu, altyapı projelerinin sürdüğünü hatırlattı: “17 ilçede su yatırımlarımız sürüyor. Otopark projelerimiz var. Trafik için yeni alt ve üst geçit planlarımız hazır. Bu şehrin menfaatini düşündük, kendi menfaatimizi değil.”