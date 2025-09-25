Manisa’nın Salihli ilçesinde meydana gelen iş kazasında, uçuruma yuvarlanan kepçenin operatörü hayatını kaybetti.

Şirinyer Mahallesi’nde korkunç kaza

Kaza, Salihli ilçesi Şirinyer Mahallesi Kıran Yayla mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 49 yaşındaki kepçe operatörü Mehmet Ülker, hafriyat çalışması yaptığı sırada henüz belirlenemeyen bir sebeple iş makinesinin kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan kepçe, metrelerce yükseklikten uçuruma yuvarlandı.

Ekipler olay yerine sevk edildi

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, kepçenin içinde sıkışan Mehmet Ülker’e müdahalede bulundu. Yapılan tüm kontrollerde talihsiz operatörün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenaze hastane morguna kaldırıldı

Hayatını kaybeden kepçe operatörü Mehmet Ülker’in cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bölgeye gelen yakınları ise büyük üzüntü yaşadı.

İş kazasıyla ilgili soruşturma

Kepçenin neden kontrolden çıktığı ve kazanın nasıl meydana geldiği konusunda jandarma ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. İş kazasına ilişkin soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.