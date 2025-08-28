Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Koordinatörlüğü (MASKİ) çalışanı Doğan Seletli (33), hayatına son verdi. Olay, ilçeye bağlı Çatalköprü Mahallesi’nde bir evin bahçesinde meydana geldi.

Cenaze otopsi için hastaneye kaldırıldı

Evli ve iki çocuk babası olan Seletli’nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Turgutlu Devlet Hastanesi morguna sevk edildi. Yetkililer, intihar sebebine ilişkin incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

Mesai arkadaşları ve aile derin üzüntü yaşadı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Koordinatörlüğü bünyesinde çalışan Seletli’nin ani ölümü, hem iş arkadaşları hem de yakın çevresi tarafından derin bir üzüntüyle karşılandı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı, yetkililerin olayın tüm boyutlarını titizlikle araştırdığı öğrenildi.